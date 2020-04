El modelo fue planteado con un objetivo que no era de salvar vidas ni reducir los contagios: la prioridad es que el sistema hospitalario no colapse, situación que genera consecuencias fatales no solo para los enfermos de Covid-19, sino también para pacientes con otras afecciones. Bajo ese panorama, el estudio determinó que en aquellos países que tienen más de 100 camas de UCI por cada millón de habitantes, el confinamiento es “innecesario”. Este umbral, en América Latina, es superado por Argentina y Colombia.