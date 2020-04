Los vendedores de petróleo no solo no encuentran compradores, sino que apenas logran almacenar el excedente, de ahí el desplome del lunes. El precio “negativo” exige adentrarse en los mecanismos, bastante técnicos, del mercado petrolero, desconocidos a menudo para el gran público. Al inicio de esta semana, los contratos sobre el petróleo para entrega en mayo expiran y los especuladores se vieron el lunes obligados a tomar posesión del petróleo que ya compraron. Al no poder almacenarlo, prefirieron pagar para anular la compra, de ahí el precio negativo.