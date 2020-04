Este no es el único caso de discriminación en China. Thiam, un estudiante guineano, afirmó a la agencia de noticias AFP que dio negativo pero que la policía le exigió ponerse en cuarentena, aunque no había salido de Cantón desde el comienzo del brote en enero. “ Todas las personas que he visto son africanos. Los chinos pueden moverse libremente. Pero cuando eres negro no puedes salir”, manifestó.