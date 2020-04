“Sabemos que hay casos asintomáticos —dijo Simón este viernes—. Aparentemente, no es un número excesivo. También hay muchas personas con cuadros leves que no contactan con el sistema o no se les hacen pruebas. Con el incremento de pruebas, van a aumentar los contagiados, pero no podría decir cuántos podrían ser. Es muy difícil valorarlo ahora sin un estudio de seroprevalencia. El estudio está en preparación, en las próximas semanas tendremos resultados”.