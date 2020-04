“Algunos miembros de la junta directiva, encabezados por los directores independientes Kenneth Chenault, ex director ejecutivo de American Express, y la ex ejecutiva de Disney Ann Mather, intensificaron su presión para conseguir que Chesky recortara gastos”, siguió el periódico. Entre esos gastos se citó el proyecto Airbnb Experiences, que Chesky apoyaba, por el cual los huéspedes también podían reservar salidas, pero que no había logrado ser rentable en 2019, y la impresión de la revista Airbnb Magazine.