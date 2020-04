La cola para el pan en Damasco es interminable. Y aquí no hay ni barbijo ni guante ni nada. Están todos apiñados. Entre el hambre segura y el posible virus, no hay por donde perderse. La mayoría de los sirios que ya sufrieron casi una década de guerra, una vez más se juegan la vida para sobrevivir. Al menos el 83% de los sirios, tanto en el territorio controlado por el régimen de Bashar al Assad –ahora, reconquistó casi todo el país- como en el que está en manos de los rebeldes, sufren hambre. Los campos de refugiados son las más endebles. Pero en la propia capital, las cosas no son mejores. El pan subsidiado a 20 centavos de dólar el kilo ya es difícil de conseguir. Hace tiempo que no llegan los cargamentos de trigo de Rusia. Y en el mercado negro se paga diez veces más. En la última semana, todo aumentó entre un 45% y un 75%, de acuerdo a la prensa damasquina. La culpa, dicen, es del coronavirus. Desde que se desató la pandemia, las zonas más golpeadas por la guerra y el hambre en todo el mundo están siendo infectadas por la inflación del Covid-19. Y como siempre, los más afectados son los más vulnerables. “Los amigos del régimen que especularon todos estos años haciendo negocios con la guerra, ahora tienen algo aún más rentable: la pandemia. Se están aprovechando del nuevo pánico, el de contagiarse”, explicó al diario The Guardian Kareem Zukari (un nombre supuesto para evitar represalias). una vecina del barrio de Barzhe, en Damasco.