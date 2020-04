Desde el pasado 1 de marzo registró, además, 6.494 muertes en hospitales, de ellas 605 en las últimas 24 horas, y otras 2.417 en residencias de ancianos y centros de dependencia. Si bien 228 de estas fueron anunciadas en la última jornada, ello no implica que hayan tenido lugar durante ese período de tiempo. Inicialmente, Francia no reportó las cifras de decesos fuera de sus hospitales. Comenzó a hacerlo la semana pasada, y desde entonces las provee en base a la nueva información que recopila día a día, pero que no implica que los decesos hayan sucedido en las últimas horas.