“Mediante esta técnica se localiza y amplifica un fragmento de material genético, que en el caso del coronavirus es una molécula de ARN”, señaló Casas, quien también precisó que si esta técnica no detecta el material genético del virus, la persona no estaría infectada; pero debe aplicarse una segunda prueba en caso de que persistan las sospechas clínicas para asegurar que el paciente no está infectado por el virus.