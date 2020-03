16:14: EEUU anunció que no permitirá el paso por la frontera con México por motivos “no esenciales” durante 30 días. “Como hicimos con Canadá, también estamos trabajando con México para implementar nuevas reglas en nuestros puertos de entrada para suspender los viajes no esenciales”, dijo el presidente Donald Trump. “Estas nuevas reglas y procedimientos no impedirán el comercio”, agregó.