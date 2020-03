En términos prácticos, el estudio internacional plantea un problema urgente: si “la elevada proporción de casos no documentados", simplemente porque no mostraron síntomas, "parece haber facilitado la rápida propagación del virus en toda China”, entonces no se sostiene el criterio (sobre el que han insistido algunas autoridades en el mundo) de no hacerle el examen a quienes no presentan señales: podrían ser portadores sanos del coronavirus.