Otro de los testimonios recopilados por el Wall Street Journal es el de Mónica Rubio, una joven de 19 años que vive en Barcelona: “Si me enfermo, pasaré algunos días en casa para evitar contagiar a otros (...) De lo contrario, no cambiaré mi vida por eso. No puedo imaginar que la gente dejara de estrecharse la mano, besarse o abrazarse. Está profundamente arraigado en nuestra sociedad".