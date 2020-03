“Estos datos chocan con lo que usted me decía de mi familia primero y luego el resto” , siguió el periodista. El líder de Vox intentó defenderse asegurando que esos datos se refieren a la inmigración legal. “Pero los que reciben ayudas públicas no son inmigrantes ilegales. Si no, no podría recibir ayudas públicas. Entonces ahí hay una contradicción”, replicó una vez más el periodista