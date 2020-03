Los evaluadores de base reconocen las curvas de crecimiento exponencial para el número de casos de Covid-19, pero aún piensan que los escenarios más preocupantes no son tan probables, incluso si no pueden explicar exactamente por qué. Ellos consideran que el mundo es difícil de modelar y piensan que los parámetros no permanecen estables por mucho tiempo. Están menos convencidos por argumentos analíticos y matemáticos, y más persuadidos por lo que han visto en su propia experiencia. Tienden a ser pragmáticos y arraigados al momento.