Por supuesto, el Consejo Islámico de los Guardianes que tiene el poder de decretar quién puede o no presentarse como candidato al Machlés, el congreso iraní, ya se encargó de vetar y purgar a unos 7.000 candidatos. De todos modos, no quedaron pocos: hay 7.148 candidatos para ocupar las 290 bancas en juego. El detalle es que la mayoría de los vetados son reformistas y progresistas. Es la mayor purga desde los comicios de 1980. Por ejemplo, no podrá presentarse a la reelección la diputada feminista Tayebeh Siavoshi, una de las voces más firmes a favor de los derechos de las iraníes. Fue descalificada por “falta de compromiso práctico con el Islám”. Junto a ella, prohibieron a otros 89 legisladores que ocuparon asientos en la última legislatura. Al reformista Ali Motahari le ofrecieron revocar su veto si bajaba el tono de las críticas. Se negó y quedó afuera. “Nosotros no estamos para quitar el derecho a nadie”, aseguró a la agencia AFP Abbas Ali Kadkhodaee, el portavoz del Consejo de los Guardianes. “Esta es una entidad que sólo supervisa la correcta implementación de la Constitución y está atenta a cualquier desviación de la misma”. Las excusas que se buscaron para la censura fueron desde corrupción, malversación, y tráfico de drogas hasta “falta de compromiso práctico con la doctrina del alfaquí”, que es la base en la que se sustenta el shiísmo iraní. Lo que sí respetaron son las cinco bancas que corresponden a las minorías religiosas como los zoroastrianos, los judíos y los católicos que cuentan con un asiento en el Parlamento, y los cristianos armenios con dos.