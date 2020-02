“Esto no es una campaña de marketing, es una decisión meditada”, dice a Infobae Juan Antonio Mallenco, el director de comunicación. La idea surgió en 2019. El problema es que apenas había referentes ya no sólo en España, sino en el mundo. Tras muchas reuniones, las cuentas les salían. Desde el 2 de enero de 2020 es una realidad: los salarios no han bajado (tienen su propio convenio colectivo, según el cual todos los sueldos suben por encima del 3% cada año) y los resultados económicos son favorables.