Sin embargo, la interpretación no ha sido unánime. Alrededor de 15 legisladores, divididos por un lado entre aquellos que responden al partido del presidente Volodimir Zelensky y al ex mandatario Yuliya Tymoshekno, por otro, chocaron -metafórica y físicamente- como consecuencia de sus visiones opuestas. Los primeros se encuentran a favor, y los segundos en contra. “¡Vender tierra ucraniana es un crimen!”, gritó durante el altercado Vadym Rabinovych, quien no formó parte del altercado físico.