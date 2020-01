En noticias corporativas, United Airlines Holdings Inc. y American Airlines Group Inc. cayeron más de 3% por temor a que el virus limite la demanda de viajes aéreos y turismo. Las acciones financieras también se hundieron, Citigroup Inc. bajó casi 2%, ya que UBS advirtió que el sector podría verse afectado por un menor gasto en tarjetas de crédito y una disminución en los pagos transfronterizos.