Esta demanda de una respuesta que la propaganda de operaciones militares ridículas trata de satisfacer, es una de las ideas centrales en el pensamiento árabe-islámico desde la “Nahda” (renacimiento árabe a fines del siglo XIX y principios del XX). Lo amargo para el mundo árabe-islámico es que, a pesar de las palabras y la propaganda, no se ha logrado una victoria sustancial en ningún frente. Lo que sucedió fue exactamente lo contrario: el mundo árabe-islámico se convirtió en algo mucho peor civilizacionalmente, cultural, política, económica y militarmente. Y lo único que esta progresando alli es la regresión. .Esta fijación en una respuesta militar sangrienta, es una patología dolorosa en sí misma, y es el resultado de otra patología no menos amarga que los domina: su propia incapacidad para tratar racionalmente las razones reales detrás de la "superioridad de Occidente", y por consiguiente, reconocerlas y abordarlas. Reducir todo al poder militar, al "saqueo imperialista" o a las "conspiraciones" no es propicio para tal entendimiento; por el contrario, lo hace todo mucho más difícil y descabellado.