Existe una superposición obvia entre el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas y el lavado de dinero, pero los motivos no son necesariamente los mismos. Los estadounidenses encontrarán muy difícil, si no imposible, combinar la guerra contra el terrorismo con la guerra contra el tráfico de drogas, especialmente considerando las diferencias de infraestructura de las agencias, la posicion politica de los gobiernos y los activos locales de los paises de la zona de Triple Frontera. Las burocracias lentas no están equipadas para luchar contra tácticas guerrilleras de atuendos criminales y terroristas despiadados. Si bien los terroristas y los delincuentes ciertamente colaboran en muchos casos, es sumamente complejo identificar una gran estrategia en conjunto entre los dos elementos en América Latina.