Su presencia en el gobierno simboliza la insalvable distancia entre ciertos círculos de Podemos y el PSOE en algunos asuntos controvertidos. Sobre Juan Guaidó, al que el PSOE reconoció como “presidente encargado” para convocar elecciones en Venezuela, Garzón decía en la televisión pública española hace un año: “Lo que está ocurriendo se llama golpe de Estado. No se trata de si te gusta o no Maduro, es una cuestión de principios democráticos básicos: un presidente no se autoproclama”.