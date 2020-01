Ante la confusión que se generó esta semana en la prensa europea con la propuesta de acortar la semana laboral, el gobierno finlandés publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que aclaraba que no tenía planeado hacer cambios. “En el programa del gobierno no se menciona la semana de cuatro días. El tema no está en la agenda. La primera ministra Marin imaginó la idea brevemente en un panel de discusión el pasado mes de agosto, cuando era Ministra de Transporte, y no ha habido ninguna actividad reciente”.