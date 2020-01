Entonces, el Reino Unido quedará libre para salir de la Unión Europea el 31 de enero, cuando vence la última prórroga concedida por Bruselas. Pero ese día no será el último de este proceso, sino que marcará el pasaje a una nueva etapa, que no será nada fácil. Londres y la UE tendrán 11 meses para discutir cómo será su nueva relación comercial y política. Hay mucho por decidir y los desacuerdos no son pocos.