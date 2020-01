El ataúd con el cuerpo de quien era el militar más importante de Irán, Qassem Soleimani, retornó al país desde Irán en la cabina de pasajeros de un avión, reportaron distintos medios globales. The Evening Standard, The Mirror y The Daily Telegraph, entre otros, hicieron referencia a un video en el que se pueden ver cinco féretros dispuestos a lo largo de sendas filas de asientos, mientras los pasajeros miran lo que parece ser un tributo a quien fue el militar más importante de Irán.