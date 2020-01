Para calificar como creencia filosófica, el veganismo debe cumplir una serie de requisitos: ser genuinamente mantenida; influir sobre la vida de la persona de forma sustancial; tener un cierto nivel de coherencia, seriedad e importancia; ser merecedora de respeto en una sociedad democrática, no incompatible con la dignidad humana, no entrar en conflicto con los derechos fundamentales de otros; y ser una creencia y no una opinión o punto de vista basado en la cantidad de información disponible en un momento dado.