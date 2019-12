En opinión de Abrams, el Gobierno de Maduro “emplea una mezcla de amenazas, arrestos y sobornos para evitar la reelección de Juan Guaidó” al frente de la AN. Y “el paso número dos será tomar el control de la AN evitando elecciones libres en 2020”, advirtió el enviado especial, que destacó que “las encuestas dicen que la oposición ganará si los comicios son libres”. “Unas elecciones libres para la AN y comicios presidenciales libres son la única manera de que Venezuela emerja de esta profunda crisis”, subrayó.