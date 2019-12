“Espero la oposición, pero esto no es el fin de la cuestión. Y Boris Johnson no debe tener la impresión de que será el fin del asunto”, apuntó. “Le corresponde al primer ministro defender por qué cree que el Reino Unido no es una unión voluntaria de naciones iguales. Le corresponde a él explicar por qué no cree que las personas en Escocia tengan derecho a la autodeterminación”.