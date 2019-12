La edad de la jubilación está en el centro de la controversia. Se pueden jubilar todos los empleados que estén entre los 60 y los 62 años, siempre que hayan aportado más de 20 años. La pensión máxima se puede alcanzar a los 62 años. Y en algunas profesiones de riesgo existe la posibilidad de jubilaciones anticipadas a edades más tempranas. Macron quiere elevar ese umbral a los 64 años. Eso no significa que los franceses no se puedan jubilar antes. Podrán dejar de trabajar a los 62 años si lo desean, pero perderán parte de la retribución. Y aquellos que trabajen más años, tendrán beneficios adicionales. Todo esto aún se está discutiendo en el Congreso y no está previsto que se debata un proyecto de ley hasta mediados del 2020.