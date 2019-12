Mientras se desarrolla el 4to Festival Internacional de Cine de Macao, con la llegada de las fiestas es común escuchar las canciones navideñas entre la ruleta o los dados que suenan al compás de los villancicos. Pero el Hotel Casino Parisian Macau (copia del Paris Las Vegas Hotel que ya había copiado al verdadero París) es el que más llama la atención cuando al entrar, entre el lujo de los pisos de mármol y los frescos pintados de las paredes, por encima de la fastuosa fuente del hall central, la gente se queda mirando hacia arriba por un gigantesco árbol de Navidad que colgaron desde el techo, boca abajo (¿Del otro lado del hemisferio, en Las Vegas, lo verán parado?). La música no deja de sonar al salir a la calle, que sorprende todavía más, porque en la puerta hay una gigantesca réplica de la Torre Eiffel con clásicas luces verdes y rojas que tal vez lo convierten en el árbol navideño más grande del mundo (Ok, ok, a la par de la verdadera Torre Eiffel, claro).