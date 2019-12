Sin embargo, los documentos publicados por The New York Times sobre una conspiración de la Hermandad y el régimen iraní organizada por Turquía contra Arabia Saudita, constituye una de las revelaciones más importantes de 2019; no sólo porque las tres partes están buscando dañar a Arabia Saudita, de acuerdo con pruebas que conoce la comunidad internacional, sino porque el tamaño de los ataques contra el Reino está organizado y planificado desde varios años atrás en Teherán.