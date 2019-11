Lo más peligroso de este discurso es que con el happy failure (fracaso feliz) se invisibilizan las razones del fracaso de los verdaderos perdedores de la sociedad, de los colectivos estigmatizados que no pueden permitirse la retórica del #fracasamejor. Colectivos que por cuestiones de género, raza, clase o condición sexual viven de antemano en una situación marginal, “fracasada” en algún sentido y lejos de esos “posibles” o de esas formas del capital económico, cultural o social. Colectivos a quienes la retórica del fracaso mantiene en el fracaso material en el que están y les condena a reproducirlo, pues se nos dice que quien no ha tenido éxito es porque no lo ha querido con las fuerzas necesarias, porque no ha fracasado lo suficiente.