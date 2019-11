Eso coloca a Arnault detrás del fundador y CEO de Amazon, cuyo patrimonio neto se ubica en U$S 110.5 mil millones, según la lista. Mientras tanto, Gates tiene un patrimonio neto de 107 mil millones, de acuerd a Forbes. Sin embargo, el CEO de Louis Vuitton todavía está detrás de ambos empresarios tecnológicos en el índice de multimillonarios que elabora Bloomberg, que estima su patrimonio neto en U$S 103 mil millones, en comparación con los U$S 110 mil millones del cofundador de Microsoft. En julio último lo había desplazado por unas semanas.