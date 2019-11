Ainhoa prosiguió: “Pues en clase, le dicen que esa ropa es de niño pequeño, que con 10 años es un bebé. Cuando por la mañana mi madre le viste, más de una vez le ha dicho ‘No, mami, ese no quiero, que se ríen de mí...’. ¿En serio, es justo eso? Cuando mi hermano era más pequeño, le invitaban todos sus amigos, los que habían ido a la guarde y seguían en su clase. Ahora, nadie quiere que mi hermano vaya a su cumpleaños, uno o dos compañeros. ¿Os imagináis cuando mi hermano le dice a mi madre, ‘hoy es el cumpleaños de tal, ¿no me llevas?’ y mi madre le tiene que decir que es que a él no le han invitado? ¿Os imagináis la cara que se le queda a mi hermano? ¿Es justo? Pues una cosa os voy a decir, tanto a los padres de los niños como a los niños: mi hermano es tan especial, tan cariñoso y tan único, que a mí me joderia que no fuese mi amigo. Me jodería que no tuviese un amigo que me hablase de dinosaurios como lo hace él, que me diera abrazos que aprietan tanto que duelen, y sobre todo, me jodería no tener un amigo que no me quisiera como lo haría mi hermano. De verdad, y por favor mi hermano no es un niño rarito, no es un “bebé” por ser infantil. Es extraordinario, único, especial y divertido a su manera. Por favor, más visibilidad para los niños y niñas con TDAH. No son malos, son tan buenos que no saben cómo sacarlo. Y Tete, si algún día eres mayor, y lees esto. Para mí eres el mejor amigo que siempre quise tener. Y voy a estar aquí para ser tu mejor amiga siempre. Porque te quiero y porque eres único. Y porque para mí no eres un problema, eres una aventura”.