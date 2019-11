Julien y Philippe, ex empleados, también denuncian las condiciones en las que tuvieron que trabajar. Julien aguantó 16 años antes de dejar la empresa, agotado. Pero esta situación "no escandalizaba a nadie y era lo único que yo conocía", dice el hombre que fue contratado a los 23 años. Y si no ha denunciado estas prácticas a lo largo de los años, es porque "no me di cuenta: este clan, tienes que dejarlo para abrir los ojos".