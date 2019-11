En su libro, cuenta detalles sobre como Juan Carlos se pasó una noche de lujuria con la condesa Olghina de Robilant -con quien tuvo una fugaz pero apasionada relación en su juventud- en una pensión romana el día antes de pedirle matrimonio a la reina Sofía. Pero también escribe sobre cómo se logró infiltrar en la boda real, la cual se celebró bajo una tradición ortodoxa y estaba fuera del alcance de los periodistas. " Yo trabajaba en Europa Press, que era del Opus Dei, y uno de los cancilleres de la embajada me había encargado que le llevara una sotana", cuenta Peñafiel entre risas. “Se lo recogí en una sastrería que había en Gran Vía y lo llevé en la maleta. Cuando me doy cuenta de que no me van a dejar pasar a la catedral de San Dionisio pienso, joder, pues me la voy a poner."