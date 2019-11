Ciudadanos se desvanece. De forma literal. De tocar el cielo en abril, pasa a un porcentaje de voto similar a UCD en las generales de octubre de 1982. No parece buen augurio. No tiene un votante fiel ni una identidad clara, porque los partidarios de mano dura en Cataluña ya pueden votar a Vox sin complejos, mientras que los progresistas liberales han vuelto definitivamente al PSOE. Los conservadores clásicos vuelven a su casa, el PP. Tanta transferencia de voto ha acabado con el proyecto político de Rivera, que pierde fuerza incluso en Cataluña. El partido no ha superado la crisis de madurez que apuntamos en abril. Ahora ni siquiera Arrimadas parece una alternativa creíble. Les conviene, al fin, una legislatura larga.