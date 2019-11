El instinto, una dosis de suerte y la escritura salvaron a Ramón González. Cuatro años después, no ha vuelto a la sala de conciertos. “No he vuelto al Bataclan, sí que puedo volver a escuchar al grupo, pero evito conciertos y exponerme a situaciones que me puedan hacerme recordar o que me hagan mal, pero en el día a día llevo una vida normal”, confiesa.