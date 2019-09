La coalición árabe liderada por Arabia Saudita dijo el lunes a traves de un comunicado que el ataque contra las plantas petroleras de Arabia Saudita se llevó a cabo con armas iraníes y no se lanzó desde Yemen según los hallazgos preliminares. El portavoz de la coalición, el coronel Turki al-Maliki, dijo que una investigación sobre los ataques del sábado, que había sido reclamada por la milicia hutí alineada con Irán, todavía estaba en proceso para determinar la ubicación del lanzamiento. "Los resultados preliminares muestran que las armas son iraníes y actualmente estamos trabajando para determinar la ubicación … El ataque terrorista no se originó en Yemen, como afirmó la milicia huti", dijo Maliki en una conferencia de prensa en Riad. Dijo que las autoridades revelarían la ubicación exacta desde donde se lanzaron los drones y misiles en una futura conferencia de prensa. Malki dijo que el Reino, es el principal exportador mundial de petróleo y es capaz de proteger la energía vital y los sitios económicos. Sin embargo rafitico que "ese acto cobarde se apunta principalmente a la economía mundial y no a Arabia Saudita".