El ex presidente de TEPCO Tsunehisa Katsumata, de 79 años, y los ex ejecutivos Sakae Muto, de 69, e Ichiro Takekuro, de 73 años, estaban acusados de no haber previsto un tsunami como el que golpeó la planta tras un sismo, y no haber tomado medidas que habrían salvado la planta en la costa nororiental de Japón.