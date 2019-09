La corriente laborista identificada con el nombre Another Europe is Possible (Otra Europa es posible) defiende una mayor claridad de ideas. "El laborismo ha cruzado ya el Rubicón al prometer un nuevo referéndum que contemple la opción de permanecer en la UE", dijo Michael Chessum, miembro de esa corriente y del movimiento Momentum, la organización de bases que impulsó en su día a Corbyn a la victoria.