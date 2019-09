Al respecto, Gantz, un ex general de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) considerado casi un "outsider", se mostró abierto a una formar "un amplio gobierno liberal de unidad" pero dijo que él debería ser el primer ministro, y no Netanyahu, de acuerdo al Times of Israel. También señaló que no dejará que nadie dicte condiciones al acuerdo, en relación a los partidos religiosos extremistas que forman parte de la base de apoyo de Netanyahu.