Las crudas imágenes de The Cove (La Ensenada) llevaron a muchos al llanto, y se hicieron en 2010 con el Oscar al mejor documental. Las prácticas atroces denunciadas por The Cove, y permitidas por el gobierno japonés, llevaron a los pescadores a evitar las cámaras de activistas, turistas y periodistas. Pero su actividad no decayó, y casi diez años después, continúan esquivando el reproche del mundo y torturando a las familias de delfines en el mar, tal y como muestran las últimas imágenes publicadas.