Esto me lleva a mi argumento final —y es probable que mis palabras no le den seguridad—: la mayoría de los incidentes no lo matan o lo dejan discapacitado. Mi peor experiencia de viaje fue en Río de Janeiro, durante un viaje en taxi desde el Corcovado, donde se encuentra la famosa estatua de Cristo (una importante atracción turística, por lo que esta difícilmente fue mi salida más valiente). Mientras bajábamos la montaña, quedamos atrapados en un tiroteo entre una pandilla y la policía. Los policías no tenían suficientes armas pero nadie murió; creo que los malos disparaban para intimidar, no para matar. No obstante, el fuego cruzado fue muy intimidante. Afortunadamente estoy aquí para contarlo.