En otra entrevista con el sitio de noticias "Joe", Milaní reveló que su madre, Amina, tiene sentimientos encontrados sobre su batalla electoral. "Y sí, por un lado, está súper orgullosa, pero por otro está aterrorizada por lo que me podría pasar. Recibimos muchas amenazas y mensajes de odio por el correo. Y muchas de esas cartas van dirigidas directamente a ella", cuenta. Pero Milaní asegura que no tiene miedo y que para superar esa situación sólo debe hacer una campaña más dura para que lo conozca personalmente hasta el último de los potenciales votantes. "Los conservadores tienen que ver que no soy un monstruo extranjero. Y una vez que me conozcan, se van a terminar esos mensajes odiosos", explica. "Eso sí, que no esperen que yo vaya al Parlamento con los trajes caros y las corbatas de diseño de Boris. Y mucho menos con mi pelo cuidadosamente revuelto", dice con una sonrisa amplia el chico que podría "vengarse" del hombre que se dispone a aislar, definitivamente, a Gran Bretaña del continente europeo.