Aunque Javier de los Nietos no se fracturó la clavícula, como apunta el tuit, sí tuvo que ser trasladado al hospital de Villalba, donde le curaron algunas heridas, le dieron dos puntos de sutura en el codo, y comprobaron que las lesiones no eran de gravedad. Así lo confirmó también el regidor, que dijo al diario español El Mundo que a pesar del "aparatoso golpe", el accidente "no fue nada" y se encuentra "bien".