"He sido abiertamente gay toda mi vida y nunca he tenido problemas en Serbia. Me gustaría pensar que Serbia no es tan conservadora, ni homófoba, ni xenófoba (…) Ciertamente hay espacio para mejorar y cambiar y ciertamente todavía hay gente que piensa 'esto no está bien, que esto no es parte de nuestra tradición y parte de nuestros valores aceptados', pero creo que son una minoría. Una fuerte minoría, concedido, pero una minoría", declaró recientemente.