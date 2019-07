Hasta ahora, el dirigente socialista no ha logrado convencer al que podría ser su socio principal. "En este momento nosotros estamos en el no, porque no se ha movido absolutamente nada el Partido Socialista", declaró Ione Belarra, una dirigente de Podemos. No obstante, aclaró que "el Partido Socialista aún tiene tiempo de rectificar", a la espera de mayores gestos de acercamiento.