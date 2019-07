El canciller británico admitió que, como político (está en plena competencia con Boris Johnson para suceder a Theresa May como primer ministro), muchas veces no le gusta lo que la prensa dice de él, pero subrayó que debe escuchar esas críticas y tolerarlas porque "la salvaguarda más firme contra el lado oscuro del poder es la rendición de cuentas y el escrutinio y pocas instituciones desempeñan ese papel con más eficacia que una prensa libre". Y recordó que no es casualidad que los países con mayor libertad para debatir ideas libremente son los que logran mayores progresos científicos y técnicos.