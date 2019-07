"Te sientes como si fueras un Dios", dijo Domínguez. Quien ha celebrado la acción que hicieron los espectadores del show. "Quiero servir como ejemplo para que otras personas como yo, en una silla de ruedas, sean alentadas a ir a festivales y conciertos… y a volar por el aire.Porque estar discapacitados no significa que no podamos ir", contó el estudiante, quien ya está planeando su viaje al concierto del próximo año, y agregó "Cree en ti mismo, no en los prejuicios pasados ​​de otras personas".