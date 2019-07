El abogado suizo Stephan Roh, que dice ser el representante legal de Mifsud, asegura que todas las "informaciones" sobre el profesor "sólo buscan difamarlo". Incluso, escribió un libro, "The Faking of Russia-Gate: The Papadopoulos Case" en el que asegura que Mifsud es un "elemento de inteligencia occidental a proteger", y que es por eso que el profesor sintió la necesidad de esconderse durante los últimos dos años. También envió un mail a los reporteros del sitio Buzzfeed en el que afirma que Mifsud estuvo viviendo "principalmente en Roma, pero moviéndose por Europa". Y agregó que Mifsud cooperó con Mueller y accedió a una larga entrevista con los investigadores que envió el fiscal a Roma a mediados de 2018. Roh, tiene conexiones comerciales con varias empresas rusas y es considerado en Suiza como "un hombre cercano al Kremlin".