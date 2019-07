— ¿Cómo leen la situación en Venezuela? En particular, le pregunto si ven avances en el diálogo que está teniendo lugar en Noruega.

— Nosotros pensamos que la situación en el hermano país de Venezuela es bastante crítica. Yo creo que hace falta propiciar una mayor cooperación de fuerzas políticas del país para solucionar los temas que enfrenta Venezuela, en primer término en lo que se refiere a su situación económica. Esta cooperación, este mayor acercamiento entre las fuerzas políticas por grandes que sean las diferencias, tiene que basarse en el entendimiento de varias premisas. En primer término hace falta reconocer el imperativo de la Carta de la ONU de las normas de derecho internacional, entre ellas el respeto a la soberanía, el no uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza, y la no injerencia en los asuntos internos. Segundo, hay que rechazar cualquier idea de que la solución del tema venezolano puede ser a través del uso de la fuerza y ni hablar de la fuerza militar. Es nuestra profunda convicción que solamente los venezolanos son quienes tienen que decidir a través del diálogo y la comunidad internacional tiene que apoyarlos en este esfuerzo prestando buenos servicios pero claro que sin ningún tipo de sanciones e influencias adversas. La conversación entre las partes venezolanas tiene una muy buena base que es la Constitución y las normas jurídicas del país. De ahí ellos pueden avanzar en la solución de los problemas que enfrenta el país. Sabemos que tanto el Gobierno como el equipo de Guaidó establecieron el diálogo: yo no sé, tal vez la palabra diálogo no les suena bien a algunos venezolanos, así que mejor decir que hicieron contactos con la mediación o con los buenos oficios del gobierno de Noruega. Es un proceso que requiere su paciencia, que requiere un trabajo muy sutil, muy cauteloso tanto por parte de las dos partes de la negociación como por parte de los mediadores. Les deseamos todos los éxitos y pensamos que la comunidad internacional tiene que tener una cierta paciencia estratégica para permitir que las partes en Venezuela, por grandes que sean las divergencias políticas, puedan encontrar una agenda común por el bien de su país y de su pueblo.